Cop27: Pichetto, obiettivo Italia è 70 GW rinnovabili in 6 anni

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - L'obiettivo dell'Italia sulle rinnovabili è "raggiungere i 70 gigawatt" di nuova potenza rinnovabile, necessari per rispettare il target europeo del taglio del 55% delle emissioni di gas serra, "in sei anni invece che in dieci". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto (FI), a margine di un convegno al Padiglione italiano della Cop27 di Sharm el-Sheikh. (ANSA).