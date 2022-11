Istanbul, 'attentatrice confessa appartenenza al Pkk'

(ANSA) - ISTANBUL, 14 NOV - Ahlam Albashir, la donna di nazionalità siriana arrestata perché ritenuta responsabile dell'attentato che ha ucciso 6 persone ieri a Istanbul, ha confessato durante l'interrogatorio di essere stata addestrata dal partito curdo armato Pkk e dalle milizie curde siriane dello Ypg. Lo rende noto Anadolu citando fonti ufficiali. Per Ankara, Abashir sarebbe entrata illegalmente in Turchia dalla regione di Afrin nel nord della Siria e avrebbe agito su ordini dati da Kobane, nel nord della Siria. Secondo il ministero dell'Interno, la donna puntava a fuggire in Grecia se non fosse stata arrestata dalle autorità turche. (ANSA).