Incassi Usa, vola subito in vetta Wakanda Forever

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - E' uno dei titoli più attesi della stagione e fa subito centro al box office nord americano: Black Panther - Wakanda Forever, il sequel di Black Panther della Marvel, con la regia di Ryan Coogler e Angela Bassett a guidare un cast di star afroamericane, domina gli incassi del week end con 180 milioni di dollari, volando in vetta alla classifica e demolendo il precedente record di un'apertura di novembre negli Usa - segnala Variety - i 158 milioni rastrellati da Hunger Games - La ragazza di fuoco nel 2013. Un risultato che rappresenta anche il miglior debutto nazionale dell'anno, dietro il lancio da 187,4 milioni di dollari di Doctor Strange nel multiverso della follia. A livello globale, il film ha raccolto 330 milioni di dollari. Scivola in seconda posizione, a netta distanza, Black Adam della Warner, con 8,6 milioni di dollari nel fine settimana, per un incasso complessivo sul mercato domestico di oltre 151 milioni di dollari. Terza piazza per Ticket to Paradise, la commedia romantica con Julia Roberts e George Clooney, con 6,1 milioni di dollari (56,5 milioni in totale). (ANSA).