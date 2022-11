Fedez, dopo la cura del tumore oggi vivo bene ma ho conseguenze

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - "Vivo assolutamente bene oggi, anche se ho delle conseguenze. Prevalentemente sono problemi di tipo gastrico, di digestione. Il mio pancreas - o meglio quel che ne rimane - non produce più abbastanza enzimi e sono costretto ad assumerli prima di mangiare. Devo anche cercare di mangiare lentamente, cosa che mi riesce difficilissima, ma rispetto quello a cui andavo incontro, è un grande lusso". Lo ha detto Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, parlando del tumore neuroendocrino al pancreas che gli è stato asportato nei mesi scorsi, durante il talk 'Brutto male addio' a 'Il Tempo della salute' a Milano. "Oggi la mia vita non è tanto diversa da prima - ha continuato - faccio un po' più attenzione a quello che mangio". (ANSA).