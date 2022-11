Erdogan, 'vile attentato a Istanbul, almeno 6 morti'

(ANSA-AFP) - ISTANBUL, 13 NOV - Quello di Istanbul è stato un "vile attentato". Lo ha dichiarato il presidente turco Erdogan, riferendo di almeno sei morti nell'esplosione. Edogan ha fatto sapere che si sospetta che l'esplosione nel centro di Istanbul sia stato un attentato terroristico. Erdogan, come riporta Anadolu, ha menzionato "il ruolo di una donna in questa situazione", senza aggiungere ulteriori informazioni. "Per ora, i primi accertamenti indicano che una donna ha avuto un ruolo in tutto questo", ha spiegato. (ANSA-AFP).