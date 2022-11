Russell vince la gara sprint di Interlagos davanti a Sainz

SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – George Russell su Mercedes ha vinto la gara sprint di Interlagos precedendo Carlos Sainz, secondo con la sua Ferrari a 3″995. Terzo Lewis Hamilton con l’altra Freccia d’Argento, davanti alle due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Sesta posizione per l’altro ferrarista, Charles Leclerc, quindi Lando Norris (McLaren) e Kevin Magnussen, ottavo con la Haas dopo essere scattato dalla pole. A chiudere la Top Ten Sebastian Vettel (Aston Martin) e Pierre Gasly (AlphaTauri). Considerando le cinque posizioni di penalità che dovrà scontare Sainz per la sostituzione del motore endotermico, domani prima fila tutta Mercedes nel Gran Premio del Brasile, Red Bull in seconda mentre Leclerc partirà dalla quinta casella col compagno di squadra in ottava fila. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).