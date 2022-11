Migranti: ancora uno sbarco nella Locride, arrivati in 60

(ANSA) - ROCCELLA IONICA, 12 NOV - Nuovo sbarco nella notte nel porto di Roccella Ionica, in Calabria. Al termine di un'operazione di soccorso in mare, portata a termine dalla Guardia Costiera, sono giunti 60 migranti di varie nazionalità che si aggiungono ai 65 di nazionalità pachistana approdati nella mattinata di ieri. Tra i profughi dell'ultimo sbarco anche diverse donne e parecchi minori, alcuni dei quali non accompagnati. Prima di raggiungere lo scalo marittimo della cittadina della Locride a bordo di una motovedetta della Guardia costiera, i migranti si trovavano a circa 15 miglia di distanza dalla costa della Calabria a bordo di una barca di legno con i motori in avaria. Dopo lo sbarco, il nono negli ultimi 15 giorni e il 72esimo dall'inizio dell'anno, i profughi sono stati sottoposti al test del tampone molecolare e, successivamente, sistemati momentaneamente, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, nella tensostruttura allestita all'interno del Porto e gestita dai volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile. (ANSA).