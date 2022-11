Usa, parità in Senato quando mancano due seggi da assegnare

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Testa a testa in Senato fra i repubblicani e i democratici. Quando mancano ancora due seggi da assegnare (uno sarà assegnato dal ballottaggio del 6 dicembre in Georgia), i conservatori e i liberal possono contare su 49 seggi ciascuno sui 51 necessari per il controllo. In Arizona vince il democratico Mark Kelly battendo il repubblicano Blake Masters, appoggiato da Donald Trump. In Nevada il repubblicano Joe Lombardo è stato eletto governatore. Lo sceriffo della contea di Clark, salito alle cronache dopo la sparatoria di Las Vegas, ha battuto il democratico Steve Sisolak, che puntava a ottenere un secondo mandato. (ANSA).