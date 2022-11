Amb.Berlino, Roma fa tanto sui migranti ma non è da sola

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "L'Italia fa tanto in termini di migrazione ma non è da sola: 154.385 richiedenti asilo in Germania nel periodo gen-set 2022, 110.055 in Francia, 48.935 in Italia. Sono rispettivamente lo 0,186% della popolazione tedesca, lo 0,163% della popolazione francese e lo 0,083% della popolazione italiana". Lo scrive su Twitter l'ambasciatore tedesco a Roma Viktor Elbling. (ANSA).