Previsioni Ue, deficit Italia risale nel 2024 al 4,2%

(ANSA) - BRUXELLES, 11 NOV - In Italia secondo le stime della Commissione europea il calo del deficit dovrebbe interrompersi nel 2024. Lo segnala nelle previsioni economiche d'autunno. L'attesa è che passi dal 5,1% del pil atteso nel 2022 al 3,6% del 2023, per risalire quindi al 4,2% nel 2024, anche per i maggiori costi per gli interessi sul debito. Il rapporto del debito sul Pil dovrebbe diminuire dal 150,3% del 2021 al 144,6% nel 2022 e segnare un successivo lieve calo anche nel 2024 al 142,6%. (ANSA).