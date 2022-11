Kiev, il ritiro russo da Kherson è un'importante vittoria

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Il ritiro russo da Kherson è una "importante vittoria" dell'Ucraina. A dirlo in un tweet è il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba. "'La Russia è qui per sempre', diceva un poster a Bilozerka vicino a Kherson. Beh, non proprio! A tutti nel mondo, compreso l'Asean (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico) dove mi trovo attualmente: l'Ucraina sta ottenendo un'altra importante vittoria in questo momento e dimostra che qualunque cosa la Russia dica o faccia, l'Ucraina vincerà", ha scritto Kuleba. (ANSA).