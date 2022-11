Gas resta in maggior tutela ancora un anno, proroga al 2024

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Viene prorogato al 10 gennaio 2024 il mercato tutelato del gas per famiglie e imprese. La proroga è contenuta nel decreto aiuti quater che modifica l'attuale termine del primo gennaio 2023. Il termine della maggior tutela per l'elettricità era già fissata al 10 gennaio 2024. L'Autorità per l'energia aveva da tempo sollecitato il governo per un rinvio, considerata anche la situazione di emergenza sul fronte delle bollette. (ANSA).