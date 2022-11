Superenalotto: domani in palio il jackpot più alto del mondo

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Domani il Superenalotto metterà in palio il jackpot più alto del mondo, vale a dire 306,4 milioni di euro. Il nuovo primato è stato raggiunto ormai tre giorni fa quando ha preso il posto del Powerball, che ha assegnato il montepremi più alto della storia - 2 miliardi di dollari - ad un fortunato vincitore californiano. Nell'estrazione di domani sera, dunque, il concorso di casa Sisal si presenterà con un 'tesoretto' da oltre 300 milioni, di gran lunga il più sostanzioso anche in Europa, considerando che il record è detenuto dai 220 milioni di euro vinti all'EuroMillions in Francia lo scorso anno. La sestina vincente manca all'appello ormai da un anno e mezzo, quando - il 22 maggio 2021 - nel borgo di Montappone, in provincia di Fermo, un giocatore si portò a casa 156 milioni di euro con una schedina da 2 euro. Ma il primato del montepremi più alto nella venticinquennale storia del concorso resta quello di Lodi, dove vennero vinti 209 milioni di euro il 13 agosto 2019. (ANSA).