Wsj, Usa acquisteranno da Corea Sud armi per Ucraina

(ANSA) - WASHINGTON, 10 NOV - Gli Stati Uniti acquisteranno dalla Corea del Sud proiettili d'artiglieria destinati all'Ucraina. Lo rivelano funzionari americani al Wall Street Journal. Si tratta di un fatto senza precedenti, segno della difficoltà anche di Washington di reperire armi per aiutare Kiev nella guerra contro la Russia. Secondo le fonti, gli Stati Uniti acquisteranno 100.000 proiettili da 155mm, sufficienti a rifornire le truppe ucraine per diverse settimane. Le armi acquistate alla Corea del Sud consentiranno agli Stati Uniti di continuare ad aiutare l'Ucraina senza attingere ancora di più dalle proprie riserve di armi. Proprio poche ore fa l'amministrazione Biden ha annunciato un nuovo pacchetto da 400 milioni di dollari e dall'inizio dell'invasione da parte della Russia, lo scorso febbraio, ha inviato assistenza militare per 18 miliardi di dollari. Lo scorso agosto il livello delle scorte di proiettili di artiglieria da 155 mm era sceso a livelli che "preoccupavano" il Pentagono, aggiungono le fonti. L'accordo con Seul è stato raggiunto a inizio novembre dal ministro della difesa sudcoreano Lee Jong-sup e il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin. (ANSA).