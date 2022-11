Energia:Mattarella,superare crisi,nessuno può farcela da solo

(ANSA) - L'AJA, 10 NOV - Sono stato a lungo parlamentare. l'Europa ha attraversato molte crisi, da quella pandemica a quella energetica indotta anche dalla guerra, la UE ha dato risposte efficaci e ha reagito in maniera compatta alla crisi indotta dal comportamento del governo Russo. Come abbiamo superato le precedenti crisi ora occorre superare quella energetica. La nostra economia è connessa e, come dissi al quirinale in occasione del 60 del trattato di Roma, in Europa ci sono paesi piccoli e paesi che non hanno ancora capito di essere piccoli. Nessuno può farcela da solo. Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella parlando all'Aja. (ANSA).