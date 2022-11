Bollette:protesta Alleanza Verdi Sinistra davanti a Montecitorio

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Si è svolta questa mattina davanti a Montecitorio una protesta organizzata da Alleanza Verdi Sinistra. Deputate e deputati politici hanno esposto un cartello con la scritta "Utili all'Italia, stop al caro bollette". Un chiaro messaggio contro gli extraprofitti dei colossi energetici "fatti con la speculazione e presi dalle tasche di cittadini e imprese con le bollette". Un tema su cui gli esponenti del partito hanno ribadito di voler continuare a battersi in Parlamento.I profitti "tornino ai loro legittimi proprietari. L'abbiamo detto in campagna elettorale e continuiamo a batterci in Parlamento, dove il governo pare non avere intenzione di mettere mano a questo imbroglio", hanno dichiarato. (ANSA).