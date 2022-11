Teheran, arrestata dipendente tv Iran International

(ANSA) - ISTANBUL, 10 NOV - Una cittadina iraniana che lavorava per il canale televisivo in lingua persiana con sede a Londra 'Iran International' è stata arrestata con l'accusa di essere 'agente', una spia, mentre stava tentando di lasciare il Paese. Lo ha fatto sapere il ministero dell'Intelligence, come riporta Irna, dopo che ieri aveva definito "organizzazione terroristica" il canale televisivo che ha ampiamente coperto le proteste, in corso da quasi due mesi, per Mahsa Amini, la 22enne morta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto. (ANSA).