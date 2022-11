Kiev, russi hanno minato Kherson per farne città di morte

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - La Russia sta minando Kherson per trasformarla in una "città di morte", avverte in un tweet il consigliere del presidente ucraino Mykhailo Podolyak. I russi "minano tutto quello che possono, dagli appartamenti alle fogne. L'artiglieria sulla riva sinistra" del fiume Dnipro "intende trasformare la città in macerie". Podolyak ha aggiunto che le forze russe "sono arrivate, hanno derubato, hanno festeggiato, hanno ucciso i testimoni, hanno lasciato rovine e se ne sono andate". (ANSA).