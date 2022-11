Rave:Meloni,norma da riscrivere?Faccia proposta in Camere

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - "I rave illegali" sono "un tema che ha suscitato polemiche ridicole: nessuno dotato di senno può ritenere che chi come noi è cresciuto nelle piazze possa vietare le manifestazioni. Altri hanno provato a farlo in questi anni e se qualcuno pensa che la norma si possa scrivere meglio faccia la sua proposta perché il parlamento esiste per questo e noi siamo pronti ad ascoltare tutti". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso dell'assemblea congiunta dei gruppi Fdi. (ANSA).