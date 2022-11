Kiev, 'russi si ritirano su riva destra Dnipro a Kherson'

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Secondo il consigliere dell'amministrazione regionale di Kherson in esilio Sergii Khlan "oggi i russi hanno effettivamente iniziato a far crollare l'intera linea del fronte in direzione di Kherson e hanno iniziato una ritirata di massa. Nella direzione di Berislav, gli occupanti sono scomparsi da un certo numero di località. I soldati russi se ne vanno in massa, ma quando se ne vanno fanno saltare in aria i ponti", ha detto Khlan. Lo riferisce Espreso Tv. Il vice del consiglio regionale ha anche aggiunto che gli occupanti stanno cercando di rafforzare alcune posizioni al fine di garantire il ritiro sicuro delle proprie truppe. (ANSA).