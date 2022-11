Terremoto nelle Marche, Meloni in contatto con le autorità

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in costante contatto con il dipartimento dellaProtezione civile e con il presidente della regione Marche per seguire l'evoluzione della situazione a seguito del terremoto avvenuto questa mattina al largo della costa marchigiana. E' quanto scritto in una nota diffusa da Palazzo Chigi. (ANSA).