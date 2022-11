Pichetto, diremo no al regolamento Ue sugli imballaggi

(ANSA) - RIMINI, 09 NOV - "Il regolamento europeo sul riuso l'Italia non lo può accettare e dirà di no". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, in collegamento video con la fiera della green economy Ecomondo-Key Energy a Rimini. "Siamo pronti a discutere sulle modalità - ha aggiunto Pichetto -. L'Italia è stata la prima nazione a mettere fuori legge gli shopper di plastica. L'Europa allora ci criticò, poi ha fatto come noi. Oggi sull'economia circolare possiamo dirci i primi della classe. Per questo diremo no a un regolamento (sugli imballaggi, n.d.r.) che non condividiamo". (ANSA).