Giorgetti, la spesa per le pensioni assorbirà 50 mld nel 2022-25

ANSA Lavoro - ROMA, 09 NOV - "Se consideriamo il periodo 2022-2025, la spesa per pensioni assorbirà risorse per oltre 50 miliardi". Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in audizione alle commissioni speciali riunite di Camera e Senato sulla Nadef, facendo riferimento agli oneri che complessivamente gravano sulla spesa per pensioni per effetto del meccanismo di indicizzazione all'inflazione. "Segnalo che sto procedendo alla firma del decreto per l'adeguamento delle pensioni in base alle risultanze dei dati Istat, come previsto dalla normativa vigente, che determinerà un aumento della relativa spesa del 7,3 per cento. Decreto che firmerò appena esco di qui", ha aggiunto. (ANSA).