Mosca trasferisce Brittney Griner in una colonia penale

(ANSA) - WASHINGTON, 09 NOV - La Russia ha deciso di trasferire la cestista americana Brittney Griner in una colonia penale: lo hanno reso noto oggi i suoi avvocati. Griner, condannata per possesso di una piccola quantità di olio di cannabis, è stata trasferita da un centro di detenzione il 4 novembre e "ora è in viaggio verso una colonia penale", ha dichiarato il suo team legale in un comunicato. (ANSA).