Midterm, il repubblicano J.D. Vance conquista il Senato in Ohio

(ANSA) - WASHINGTON, 08 NOV - Il repubblicano J.D. Vance, salito alle cronache per il suo libro divenuto poi un film su Netflix 'Hillbilly Elegy', ha vinto in Ohio: ha battuto il democratico Tim Rian e conquistato un posto in Senato. Per molto tempo identificato come un 'never Trumper' (mai con Trump), Vance di recente è tornato sui suoi passi e ha sposato le teorie del tycoon divenendo un suo sostenitore. E' quanto emerge dalle proiezioni di Nbc ed Abc. Il democratico Gavin Newsom è stato invece confermato governatore della California, come era ampiamente previsto. Newson è uno dei papabili aspiranti liberal alla Casa Bianca per il 2024. (ANSA).