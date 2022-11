Ucraina anche oggi a luci spente,'freddo fa consumare corrente'

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Dopo gli attacchi dell'esercito russo alle infrastrutture elettriche ucraine, anche oggi sono previsti blackout da nord a sud nel Paese: l'operatore statale Ukrenergo ha osservato che il consumo di elettricità è in aumento a causa del freddo, come riferisce Unian. "Sono necessarie ulteriori restrizioni sui consumi perché il freddo fa aumentare il consumo di elettricità, il che porta a un aumento del carico sulle apparecchiature e a una carenza di elettricità nel sistema elettrico. C'è una minaccia di incidenti non meno complicata di quelle accadute a causa del fuoco nemico", ha scritto Ukrenergo in una nota. Le interruzioni di corrente pianificate riguardano la regione di Kiev compresa la Capitale, la regione di Chernichiv, Cherkasy, Zhytomyr, Sumy, Kharkiv e Poltava. Anche il governatore di Leopoli ha avvertito che nella regione ci potranno essere blackout programmati. (ANSA).