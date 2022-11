Meloni, momento decisivo per lotta cambiamento climatico

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - "Siamo in un momento decisivo nella lotta contro il cambiamento climatico negli ultimi mesi abbiamo sperimentato drammatici effetti in molte regioni del pianeta, siamo chiamati a fare di più e più velocemente per proteggere il clima". Lo afferma la premier Giorgia Meloni nel suo intervento al summit Cop27, sui cambiamenti climatici in corso in Egitto. (ANSA).