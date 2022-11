Meloni al padiglione Italia Cop27, concentrata come sempre

(ANSA) - SHARM EL-SHEIKH, 07 NOV - "Concentrata come sempre". Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni arrivando al padiglione Italia alla Cop27 di Sharm el-Sheikh a chi le chiede come stia andando. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni partecipa all'International Convention Center di Sharm el-Sheikh per la cerimonia inaugurale degli incontri di alto livello della Cop27, la conferenza sul clima delle Nazioni Unite. (ANSA).