I registratori di cassa intelligenti di Mooney continuano a crescere

MILANO (ITALPRESS) – Mooney, la fintech italiana di prossimità controllata da Enel e Intesa Sanpaolo, ha diffuso i dati relativi a EasyCassa, il registratore di cassa telematico con strumenti in cloud, nato nel 2018 con l’obiettivo di semplificare le operazioni di vendita per tutti gli esercenti attraverso soluzioni tecnologiche avanzate. In poco più di 2 anni di presenza sul mercato, EasyCassa è stato scelto in Italia da oltre 10.000 attività commerciali e, considerando il periodo gennaio-settembre 2022, sono stati emessi più di 89 milioni di scontrini (in crescita del 27% rispetto allo stesso periodo del 2021) per un volume di transato pari a 771 milioni di euro (+20% rispetto al 2021). Le fatture elettroniche registrate sono state circa 100 mila. A trainare la crescita le attività di ristorazione (+222%) e quelle legate alla cura della persona (+160%). Cresce costantemente anche il numero degli esercenti EasyCassa che usano i pagamenti elettronici: +5% rispetto al periodo di pandemia con un volume medio per singolo punto vendita di +275% rispetto al 2019. Il successo di EasyCassa, nata dalla strategia di open innovation all’interno di Mooney, è legato ad una soluzione “tutto incluso” che ha cambiato profondamente il settore Food & Beverage: con un semplice e trasparente canone mensile include le funzioni necessarie per gestire in modo smart ordini, conti e vendite, accettando tutti i tipi di pagamento in totale sicurezza, senza costi extra per assistenza, aggiornamenti software o adempimenti normativi. Gli utenti hanno inoltre a disposizione un cloud a cui accedere con le proprie credenziali da qualsiasi computer o dispositivo mobile, per controllare in ogni momento la situazione del proprio punto vendita. Sul cloud è possibile monitorare in tempo reale vendite e acquisti, l’esito delle trasmissioni di chiusura cassa, attivare servizi e promozioni, monitorare le statistiche relative alle vendite e gestire la fatturazione elettronica. “Siamo estremamente soddisfatti per i risultati conseguiti da EasyCassa che testimoniano l’interesse degli operatori del settore retail verso soluzioni tecnologiche avanzate in grado di facilitare la gestione dell’attività ma anche di favorirne la crescita attraverso l’analisi dei dati – ha affermato Carlo Garuccio, Mobility & EasyCassa Director di Mooney – L’innovazione costante è un nostro punto di forza: un team di designer interno dedicato studia le esigenze degli esercenti e lavora costantemente per sviluppare nuove funzionalità, curare l’esperienza di utilizzo e fare di EasyCassa un vero strumento per la crescita economica”. Inoltre, EasyCassa è on air su Real Time (canale 31) e su Discovery+ dal 7 al 18 novembre con un product placement nella seconda stagione di “Cortesie per gli Ospiti – Ristorante”, programma di Warner Bros. Discovery che premia i ristoranti più amati dai partecipanti. In ogni puntata due coppie in gara portano i giudici nel loro ristorante preferito. Al termine di ogni cena o pranzo, i giudici votano in segreto, ognuno per la propria categoria, e il miglior ristorante si aggiudica un premio speciale che consiste nel sistema di cassa telematico EasyCassa. -foto ufficio stampa Mooney- (ITALPRESS).