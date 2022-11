Renzi “Con Azione faremo la federazione prima di Natale”

ROMA (ITALPRESS) – “Il terzo polo muove i suoi primi passi sul territorio. Più ci dicono che siamo divisi, più dimostriamo che noi facciamo politica. Sta accadendo sulla vicenda regionali, sia in Lombardia che in Lazio. E’ accaduto sul posizionamento politico internazionale dell’Italia, con la piazza di Milano, come oggi su La Stampa sottolinea Massimo Recalcati. Accadrà sui temi della Legge di Bilancio. A tutti quelli che dicevano: con Azione litigherete prima di Natale, rispondo dicendo che faremo la federazione prima di Natale”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi nella sue enews. “E per questo – aggiunge – convocheremo la nostra assemblea nazionale di Italia Viva domenica 4 dicembre a Milano. Perchè proprio il 4 dicembre? Perchè saranno sei anni esatti dal referendum. E noi non proviamo vergogna per le battaglie che abbiamo fatto, anzi. Nella mia introduzione proporrò che l’assemblea voti la nascita della federazione e un percorso politico che porti Renew Europe a essere nel 2024 un contenitore fondamentale per la sfida italiana in Europa e per il sogno europeista in Italia”, conclude. (ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it-