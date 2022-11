Esplosione in appartamento, morto uno dei 6 ragazzi

(ANSA) - MOLINI DI TRIORA, 07 NOV - E' morto verso le 4 di stamani al centro grandi ustionati dell'ospedale genovese di Villa Scassi, a Sampierdarena, uno dei sei ragazzi coinvolti nell'esplosione avvenuta, il 31 dicembre scorso, in un appartamento di Molini di Triora, in alta Valle Argentina (Imperia). Si tratta di Leonardo Franza, il più grave, con ustioni sul 60% del corpo. Gli altri ricoverati nello stesso istituto sono in prognosi riservata. All'origine della tragedia c'è una fuga di gas. La Procura di Imperia ha aperto un fascicolo per disastro colposo. (ANSA).