Amadeus ospite di Fiorello al debutto di 'Viva Rai2'

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - "Vorrei annunciare Amadeus come ospite della prima puntata di Viva Rai2 il 5 dicembre. E vorrei pure vedere, dopo tre Festival di Sanremo!": così Fiorello, in diretta sul suo canale Instagram nella marcia di avvicinamento al debutto televisivo (e da oggi, in pillole, anche su RaiPlay), annuncia il primo amico che sarà al suo fianco per il battesimo del suo nuovo morning show. E chissà che, dopo tre anni insieme sul palco di Sanremo, anche nell'anno più buio, quello della pandemia, senza pubblico all'Ariston, il direttore artistico e conduttore della kermesse non decida di fare qualche annuncio proprio in trasmissione da Fiorello. (ANSA).