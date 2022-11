Twitter richiama decine di dipendenti licenziati

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Dopo aver licenziato circa la metà del suo personale, Twitter sta ora contattando decine di dipendenti che hanno perso il lavoro chiedendo loro di tornare. Alcuni sono stati licenziati per errore. Altri sono stati mandati via prima che la direzione si rendesse conto che il loro lavoro e la loro esperienza potrebbero essere necessari per costruire le nuove funzioni del social media immaginate dal nuovo proprietario Elon Musk. (ANSA).