Sale a 19 morti il bilancio dell'aereo precipitato in Tanzania

(ANSA) - DAR ES SALAM, 06 NOV - Il bilancio delle vittime dell'incidente aereo odierno sul lago Vittoria in Tanzania è salito a 19. Lo ha annunciato il primo ministro Kassim Majaliwa, dopo che il volo Precision Air è precipitato in acqua mentre si avvicinava alla città nord-occidentale di Bukoba. "Tutti i tanzaniani sono con voi in lutto per le 19 persone che hanno perso la vita durante questo incidente", ha detto Majaliwa alla folla dopo essere arrivato all'aeroporto di Bukoba, dove era previsto l'atterraggio del volo proveniente dalla capitale finanziaria Dar es Salaam. (ANSA).