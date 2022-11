Andy Taylor dei Duran Duran ha il cancro

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - I Duran Duran hanno rivelato a Los Angeles alla Rock and Roll Hall of Fame che doveva servire come reunion per la band che l'ex membro Andy Taylor non ha potuto partecipare perchè malato di cancro. Nell'accettare l'onore, il frontman Simon Le Bon ha letto una lettera del chitarrista, in cui affermava che poco più di quattro anni fa gli era stato diagnosticato un cancro alla prostata metastatico allo stadio 4. Le Bon ha definito la notizia "assolutamente devastante". "Amiamo Andy teneramente", ha detto. "Non starò qui a piangere, penso che sarebbe inappropriato, ma è così che ci si sente". La band britannica di successo negli anni '80 ha rotto i legami con Taylor nel 2006, citando un "divario impraticabile" tra lui e gli innovatori della New Wave, riporta la AFP. Anche l'ex membro Warren Cuccurullo, che inizialmente avrebbe dovuto partecipare, non è andato alla cerimonia del 2022 a Los Angeles. "Molte famiglie hanno sperimentato la lenta progressione di questa malattia e, naturalmente, non siamo diversi", ha scritto Taylor. "Quindi parlo dal punto di vista di un padre di famiglia, ma con profonda umiltà alla band, ai più grandi fan che un gruppo potrebbe avere, e questo eccezionale riconoscimento". Taylor ha detto che la malattia "non è stata immediatamente pericolosa per la vita" ma "non esiste una cura". "Nonostante gli sforzi eccezionali della mia squadra, dovevo essere onesto in quanto, sia fisicamente che mentalmente, avrei spinto i miei limiti", ha detto Taylor. "Tuttavia, niente di tutto ciò deve o dovrebbe sminuire ciò che questa band (con o senza di me) ha ottenuto e sostenuto per 44 anni". (ANSA).