Spagna: sequestrate 32 tonnellate di cannabis, record nel mondo

(ANSA) - MADRID, 05 NOV - La polizia spagnola ha annunciato oggi di avere sequestrato 32 tonnellate di germogli di cannabis nel corso di un'operazione che ha portato all'arresto di 20 persone: si tratta del "più grande sequestro di questa sostanza al mondo", secondo le autorità del Paese. L'operazione, denominata 'Jardines' si è svolta nelle ultime settimane in diverse città spagnole, tra cui Toledo e Valencia, dove i sospetti trafficanti stoccavano la maggior parte della merce, ha dichiarato la Guardia Civil. In un comunicato la polizia ha reso noto che l'operazione si è "conclusa con il sequestro di 32 tonnellate di cime di marijuana", equivalenti alla produzione di "1,1 milioni" di piante di cannabis, "il più grande sequestro di questa sostanza, non solo in Spagna, ma anche a livello internazionale". Le piante di cannabis, ha spiegato la Guardia Civil, erano confezionate sottovuoto per essere spedite in diverse regioni della Spagna e in altri Paesi europei, "principalmente Svizzera, Paesi Bassi, Germania e Belgio". In totale, 20 persone di età compresa tra i 20 e i 59 anni - nove uomini e undici donne - sono state arrestate. L'organizzazione a cui appartenevano "controllava l'intero processo di produzione e distribuzione della droga", ha dichiarato la Guardia Civil. (ANSA).