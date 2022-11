Calderone, Quota 41 può essere riferimento, stiamo studiando

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Quota 41 "può essere un punto di riferimento ma è ancora presto per poter dire in che modo e con quali condizionalità". Così la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, al termine dell'incontro con le parti sociali, risponde ad una domanda sugli interventi in materia di pensioni in vista della manovra. E' "una fase in cui stiamo studiando gli strumenti", aggiunge. Questo, aggiunge, insieme alla proroga di Opzione donna. (ANSA).