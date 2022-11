Energia: fonti, si lavora a provvedimento su trivelle

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Nel governo, secondo quanto si apprende, in queste ore si studia un provvedimento sulle trivelle e non è escluso che possa essere presentato già al consiglio dei ministri di domani. Fonti del Ministero della transizione ecologica, interpellate in merito, confermano che si sta lavorando intensamente su un provvedimento che riguarda l'estrazione del gas. (ANSA).