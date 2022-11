Lombardia: Cottarelli (Pd),in caso di offerta, ci penserei

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - "Se qualcuno venisse con un'offerta, ci penserei". Carlo Cottarelli, ospite di 'Oggi è un altro giorno' su Rai 1, commentato così l'ipotesi di una sua candidatura alle prossime elezioni regionali in Lombardia. "Leggo molto sui giornali il riferimento al mio nome. Non è venuto ancora nessuno con una proposta definita di uno schema dei partiti che mi appoggerebbero e delle cose da fare. Quindi, non posso prendere nessuna decisione, dal momento che nessuno è venuto a farmi un'offerta". Infine, ha posto le sue condizioni per accettare un'eventuale candidatura: "Un'alleanza sufficientemente ampia e un accordo sulle cose da fare". (ANSA).