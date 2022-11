Regionali: Calenda, intesa dappertutto o non si fa

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - "Per noi c'è un tema di qualità delle candidature: Moratti è una candidatura di qualità, anche Carlo Cottarelli. Ci sono persone di grande qualità anche per il Lazio come Alessio D'Amato". Così Carlo Calenda parlando a Tagadà su La7. "Quello che non può succedere - ha sottolineato Calenda - è che facciano l'accordo con noi in Lombardia e con M5s in Lazio. L'intesa "o si fa in tutte le Regioni o non si fa" altrimenti "non si danno certezze agli italiani". (ANSA).