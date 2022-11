Jenin, altri 2 palestinesi uccisi in scontri con Israele

(ANSA) - TEL AVIV, 03 NOV - Altri due miliziani palestinesi sono stati uccisi oggi durante uno scontro a fuoco nel corso di un'operazione dell'esercito israeliano nel campo profughi di Jenin in Cisgiordania. Il ministero della sanità locale, citato dall'agenzia Wafa, ha identificato uno dei due in Farouk Jamil Hassan Salama (28), morto in ospedale per le ferite riportate. I media hanno riportato che Salama faceva parte della Jihad islamica palestinese. Nel corso dello scontro ci sono stati anche almeno 3 feriti. Con quello di Jenin è arrivato a 4 il numero dei palestinesi uccisi oggi nel corso di attacchi. (ANSA).