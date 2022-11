Taylor Swift fa storia, conquista primi 10 posti classifica Usa

(ANSA) - NEW YORK, 01 NOV - Taylor Swift fa la storia della musica conquistando tutti i primi 10 posti della classifica Billboard Hot 100. Il mese scorso la cantautrice 32enne ha tenuto svegli i fan con il suo debutto a mezzanotte di 'Midnights', il suo decimo e ultimo album. Tre ore dopo la pop star ha rilasciato sette tracce extra in una versione aggiornata, e il disco le ha consentito a Swift di diventare la prima artista a conquistare tutti i primi 10 posti nella classifica. Per gli esperti del settore e i critici musicali, si tratta di un risultato straordinario e inaudito per qualsiasi artista. "Questo è davvero un buon album e lei è una delle star della musica più grandi al mondo", ha detto Steve Knopper, direttore editoriale di Billboard. "Quello che Taylor Swift ha realizzato in questa era, dove ci sono oltre 70.000 nuove tracce pubblicate ogni singolo giorno, è un enorme risultato", ha sottolineato Larry Miller, professore di music business alla New York University's Steinhardt School. (ANSA).