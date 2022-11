Julia Roberts: Martin Luther King pagò l'ospedale quando nacqui

(ANSA) - WASHINGTON, 31 OTT - Julia Roberts ha rivelato che Martin Luther King pagò il conto dell'ospedale il giorno della sua nascita, un anno prima che il leader dei diritti civili fosse assassinato, poiché la sua famiglia non poteva permetterselo. Lo riporta la Cnn. La star di Hollywood ha raccontato che la moglie di Martin Luther King, Coretta Scott, un giorno chiamò i suoi genitori, che avevano ad Atlanta una scuola di teatro chiamata Actors and Writers, per chiedere se i loro figli potessero entrarvi "poiché avevano difficoltà a trovare un posto che li accettasse". La madre di Roberts accettò immediatamente e da allora nacque un'amicizia con i coniugi King. Così, quando l'attrice nacque, il 28 ottobre 1967, il leader pagò il conto dell'ospedale. "Ci hanno aiutato a uscire da una situazione difficile", ha raccontato la vincitrice dell'Oscar per 'Erin Brockovich'. (ANSA).