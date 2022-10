Bombe sporche, Aiea annuncia avvio ispezioni in Ucraina

(ANSA) - VIENNA, 31 OTT - L'organismo di controllo sul nucleare delle Nazioni Unite ha dichiarato lunedì di aver avviato le ispezioni in Ucraina nell'ambito di una "verifica indipendente" delle accuse russe secondo le quali Kiev starebbe producendo le cosiddette 'bombe sporche'. Gli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) hanno "iniziato - e presto completeranno - le attività di verifica in due località in Ucraina", ha affermato l'agenzia in una nota. Intanto il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha già respinto le accuse russe affermando di condividere l'opinione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky secondo cui le ispezioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, avviate da Kiev, rimuoveranno tutti i dubbi al riguardo, ha affermato la cancelleria tedesca in una nota dopo una telefonata tra i due leader. (ANSA).