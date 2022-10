Pil: Visco, dato provvisorio, prudenza su stime

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Il "dato provvisorio" sul Pil del terzo trimestre diffuso oggi indica un "aumento ancora sostenuto dal recupero del settore servizi, quello più colpito dalla pandemia". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco parlando alla giornata del Risparmio sostenendo come la crescita comporti "da un lato un aumento meccanico nel rialzo delle stime, dall'altro spinge, in ogni caso alla prudenza nell'indicazione di stime puntuali nel contesto di grande incertezza come l'attuale". (ANSA).