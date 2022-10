Serie A: Torino-Milan 2-1

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - Torino-Milan 2-1 (2-0) Torino (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Schuurs (31' st Zima), Buongiorno (28' st Rodriguez); Singo, Lukic, Ricci (39' st Linetty), Lazaro; Miranchuk (39' st Adopo), Vlasic; Pellegri (28' st Karamoh) (73 Fiorenza, 89 Gemello, 2 Bayeye, 27 Vojvoda, 36 Garbett, 49 Radonjic). All. Juric. Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu (1' st Dest), Gabbia, Tomori, Hernandez; Tonali (25' st Bennacer), Pobega; Messias (33' st Giroud), Diaz (1' st De Ketelaere), Leao (1' st Rebic); Origi (83 Mirante, 96 Jungdal, 5 Ballo-Touré, 7 Adli, 24 Kjaer, 28 Thiaw, 33 Krunic, 40 Vranckx). All. Pioli. Arbitro: Abisso di Palermo. Reti: nel pt 35' Djidji, 37' Miranchuk; nel st 22' Messias Angoli: 6-1 per il Torino. Recupero: 1' e 6'. Ammoniti: Schuurs, Buongiorno, Kalulu, Pellegri, Pobega, Linetty, Lukic, dalla panchina Juric Espulsi: al 25' st Juric dalla panchina per proteste. Spettatori: 26.133 per un incasso di 750.862,00 euro. (ANSA).