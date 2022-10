Calderoli, ricovero in Istituto oncologico per controlli

(ANSA) - VENEZIA, OCT 30 - Il Ministro degli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli è ricoverato per alcuni controlli all'Istituto Oncologico Veneto di Padova. Lo ha reso noto lui stesso sottolineando che "dopo tanti, anche troppi, rinvii, prima per il deposito del simbolo, poi per quello delle liste, poi per la campagna elettorale, poi per l'insediamento delle Camere, poi per la formazione e giuramento del Governo, alla fine sono riuscito a fare il mio ricovero ospedaliero di un paio di giorni". In ospedale Calderoli ha incontrato il presidente del Veneto Luca Zaia con il quale, ha detto, "abbiamo lavorato sull'autonomia". (ANSA).