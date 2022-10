Mosca, droni su Crimea passati per il corridoio del grano

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Per Mosca, i droni che hanno attaccato in Crimea hanno utilizzato il corridoio di sicurezza previsto per il trasporto di cereali. Lo riferisce il ministero russo della Difesa aggiungendo che alcuni pezzi di drone sono stati ritrovati in mare e analizzati. Sulla base dei risultati, è stato stabilito che i veicoli senza pilota sarebbero partiti dalla costa vicino a Odessa e sono di fabbricazione canadese. "Specialisti del ministero della Difesa russo, insieme a rappresentanti di altre agenzie statali, hanno esaminato i moduli di navigazione dei droni marini di fabbricazione canadese. Sulla base dei risultati dei dati recuperati dalla memoria del ricevitore di navigazione, è stato stabilito che i veicoli marini senza pilota sono stati lanciati dalla costa vicino a Odessa", è stato riferito. (ANSA).