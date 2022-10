Lula, 'oggi il giorno più importante della mia vita'

(ANSA) - SAN PAOLO, 30 OTT - "Questo è il giorno più importante della mia vita, e penso sia un giorno molto importante per il popolo brasiliano". Lo ha detto il leader di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva (Pt), dopo aver votato in una scuola di San Bernardo do Campo, nello stato di San Paolo, secondo quanto riporta il portale di informazione brasiliano di Estadao. Il candidato del Pt al palazzo Planalto è arrivato al seggio poco più di un'ora dopo l'apertura delle urne, accompagnato, tra gli altri, dal candidato al governo dello stati di San Paulo, Fernando Haddad, e come al primo turno ha baciato la scheda aprova del voto. Il leader è stato accolto da grida di acclamazione ed ha fatto il segno L con una mano in risposta. "Oggi è il giorno più importante della mia vita, e penso sia un giorno molto importante per il popolo brasiliano, perché oggi il popolo definisce il modello" di Paese "che vuole, il modello di vita che vuole", ha detto il leader di sinistra alla stampa, dicendosi fiducioso che il popolo brasiliano voterà per un progetto che difende la democrazia. Lula seguirà lo spoglio dei voti in un hotel di San Paolo, nella regione di Jardins. (ANSA).