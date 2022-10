Ue: 127kg di cibo sprecato a testa, in Italia peggio, 146kg

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Nel 2020, il primo anno della pandemia di covid, nell'Ue sono stati sprecati circa 127 chilogrammi di cibo per abitante. Le famiglie hanno generato il 55% degli sprechi alimentari, pari a 70 kg per abitante. Il restante 45% è costituito da rifiuti generati nella filiera alimentare. E' quanto risulta dall'ultimo monitoraggio di Eurostat. L'Italia in questo caso fa peggio della media Ue: i chili di cibo che vanno a finire nella pattumiera sono 146 (107 quelli delle famiglie). Al top dello spreco Cipro con quasi 400 kg, ma solo 70 per ogni abitante. (ANSA).